Mardi 21 novembre 2017

[Interview] : Allons droit au but. Osmose Productions est un des plus importants labels de l'histoire du metal extrême. Son fondateur, Hervé Herbaut, est une légende vivante, avec une énorme connaissance de la scène et il en parle avec une franchise doublée d'un humour qui surprennent toujours. Nous l'avons interrogé sur sa longue collaboration avec Enslaved. [...]