Mardi 21 novembre 2017

Ci-dessous le communiqué de presse du petit frère hivernal du Metaldays, le Winter Days Of Metal. avec l'annonce des premiers groupes : Ahab, Dropkick Murphys, Skalmold, Ritual Days et The Endezzma. Le festival se tiendra du 31 janvier au 4 février en Slovénie.

Chers amis,



L’attente est terminée ! Nous sommes très heureux de vous révéler les derniers groupes qui rejoignent l’affiche de l’édition 2018 du Winter Days Of Metal !



Notre plus belle surprise concerne le groupe dont le principal objectif est de jouer une musique qui rassemble, de vous transporter dans son univers où tout le monde participe au spectacle et chante à l’unissons, et qui fait donc passer un bon moment au plus grand nombre d’entre vous. C’est qu’ils s’en donnent à coeur joie depuis 1996, les Dropkick Murphys ! Que demander de mieux pour un festival placer sous la couleur de l’hiver et du fun ? Leur vision des choses, dans le plus pur esprit punk rock, est de créer une réelle osmose entre le groupe et les fans qui ne doivent faire qu’un. En d’autres termes, leur scène et leur micros sont les vôtres !



Deuxième surprise : AHAB rejoint également l’affiche ! Quelque part entre un monolith de taille et une lente coulée de lave, il y a ce groupe qui célèbre une décennie de doom et de mélancolie.



Venant des lointains royaumes nordiques, une armée de six islandais se ruent vers la bataille ! Skálmöld !!! En tant que vikings, ne sont ils pas les mieux placés pour vous conter des histoires de vikings ? Rejoignez-les dans la bataille !



Et ce n’est pas tout ! Que diriez vous des légendes du black / death metal venues de Chine ? Ritual Days vous apporteront une bonne dose de metal tout droit venu de l’Empire du Milieu.



Enfin, nous terminons cette annonce avec THE ENDEZZMA, les plus éminents représentant de la mort ! Vous en doutez ? Il n’y a qu’un moyen de vous en assurer !



Pour en savoir plus sur l’affiche, rendez vous sur la section « lineup » de notre site web, ici. Les billets sont disponibles au prix très attractif de 79€ (+ commission) ici.



Ou offrez vous une superbe formule « tout compris » à un prix tout doux ici.

Nos formules ont été taillées sur mesure pour répondre à tous vos besoins. Deux formules « tout compris » sont disponibles : la première est avec l’option « SKI&FUN » et la seconde avec l’option « BIEN-ETRE » qui comprennent :



4 nuits en chambre privative, appartement, auberge de jeunesse ou hôtel du 31 janvier au 04 Février 2018,

le billet pour 3 jours de festival,

la navette qui vous permet de vous de Bohinjska bistrica à la salle de concert et aux pied des pistes de ski du Vogel,

3 jours de remontées mécaniques du Ski Vogel Resort, Bohinj (Formule « Ski&Fun ») (valide du 1er Février au 03 Février inclus) ou 3 jours d’accès libre au Bohinj Aquapark, avec piscine et saunas inclus (Formule « Bien-Etre ») (valide du 1er Février au 03 Février inclus).



Nous vous attendons tous avec beaucoup d’impatience en janvier prochain pour partager avec vous le meilleur Festival Metal de l’Hiver ! Donc réservez vos prochaines vacances dès maintenant, prenez soin de vous et nous vous donnons rendez vous très bientôt au Winter Days of Metal 2018 !



Votre équipe Winter Days Of Metal