Mardi 21 novembre 2017

Le festival Courts Of Chaos (11 et 12 mai 2018, Plozevet - 29) a annoncé une bonne partie de sa programmation : Manilla Road, Hexecutor, Tokyo Blade, Praying Mantis, Saracen, Skelethal, Heretic, Voight Kampff, Sacral Night. Encore six groupes restent à annoncer pour compléter l'affiche.