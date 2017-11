Lundi 20 novembre 2017

Kevin Shield de My Bloody Valentine a annoncé que le prochain disque du groupe sortirait en 2018, qu'il sera court (7 morceaux maximum) et que sa sortie serait annoncée, au contraire de celle de MBV qui avait pris tout le monde de court. Stylistiquement parlant, le guitariste/chanteur/ingénieur du son a annoncé que cela ressemblerait à ce que le groupe fait avec un peu d'acide dessus. On a donc bien hâte.