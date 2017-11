Lundi 20 novembre 2017

Quand une actutalité tragique touche un groupe aussi emblématique qu'ACDC la presse grand public en parle évidemment. Et ce WE ça a été le festival des bourdes ou mauvais goût autour du décès de Malcom Young.

L'express a mis en illustration une photo du groupe avec Stevie Young (et non Malcom) ... (ce dernier est le neveau de Malcom, et a participé à Rock Or Bust).

20 Minutes a proposé les meilleurs solos de Malcom Young (il était guitariste rythmique, c'est son frère Angus qui géré les solos).

Libération titre "AC/DC : MALCOLM YOUNG, ASSEZ DÉCÉDÉ", car un bon mot vaut mieux que le respect (même si l'article est lui bien complet).

Tout cela n'aura pas empêché les partages de ces publications par milliers, les commentaires outrés (ou pas) favorisant la visibilité de celles ci; validant par la même les prochaines unes dès qu'une actu touchera un des grands noms du hard rock / metal / punk.