Dimanche 19 novembre 2017

Chronique : Ho99o9 - United States of Horror : "Ho99o9 privilégie l’autoproduction, cultive et s’approprie ce qu’incarnent fondamentalement le Hip-Hop et le Punk/Hardcore, y ajoutant une dose conséquente de légitime folie. Le duo régurgite cet héritage avec toute la mesure et la personnalité qu’on ne retrouve pas toujours au sein d’autres formations du même tonneau expérimental, d’autant plus pour un premier album. [...]"