Samedi 18 novembre 2017

Gene Simmons (de Kiss) s'est fait viré à vie de Fox News, il a fait des blagues douteuses, supposé que le niveau de l'émission était plutôt intellectuellement bas, donné son avis sur l'affaire Weinstein. Et en regardant l'émission (ici) vous pourrez vous rendre compte qu'au final ce qu'il dit n'est pas si mal (et on parle de Gene Simmons hein).