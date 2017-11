Vendredi 17 novembre 2017

Concours : Ho99o9 sera en tournée en France fin novembre / début décembre. Pour l'occasion, Caroline Internationale s'associe aux salles de concerts et à Metalorgie pour mettre en jeu des places de concert pour chacune des dates :

29/11 : Astrolabe, Orléans

30/11 : Rock School Barbey, Bordeaux

01/12 : Connexion Live, Toulouse



2*2 places pour Bordeaux et Orléans, ainsi que 2*1 places sont à gagner via une simple question !