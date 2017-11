Vendredi 17 novembre 2017

At The Gates est rentré en studio (Parlour Studios - UK) avec le producteur Russ Russell (Napalm Death, The Haunted, Dimmu Borgir) pour enregistrer le successeur d'At War With Reality paru en 2014. Il devrait sortir courant 2018 chez Century Media Records. Quelques dates dans des festivals étrangers ont été également annoncées, mais d'autres devraient arriver par la suite.