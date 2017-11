Vendredi 17 novembre 2017

In Vain (Death Metal Mélodique / Progressif - Norvège) sortira le successeur d'Ænigma le 26 janvier chez Indie Recordings. L'album se nomme Currents et comprends de nombreux invités tels que Baard Kolstad, batteur de Leprous et Borknagar, Kristian Wikstøl, chanteur de From Strength To Strength et Matt Heafy chanteur de Trivium. Voici la pochette et la tracklist.



01. Seekers Of The Truth

02. Soul Adventurer

03. Blood We Shed

04. En Forgangen Tid (Times Of Yore Pt. II)

05. Origin

06. As The Black Horde Storms

07. Standing On The Ground Of Mammoths