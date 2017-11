Mercredi 22 novembre 2017

Concours : Psykup sera en concert le 7 décembre 2017 dans la salle la plus mythique de leurs terres d'origine : le Bikini (Toulouse) ! Ils seront accompagné de Benighted et de Smash Hit Combo pour ce concert très spécial puisqu'il s'agira d'une performance filmée, qui sera l'objet d'un futur DVD live de Psykup. Vous voulez y être ? Le Bikini et Metalorgie s'associent pour vous faire gagner deux places, en répondant à une question.