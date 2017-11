Jeudi 16 novembre 2017

Le Roadburn a annoncé un paquet de choses folles pour son édition 2018 :

- Crowbar viendra jouer Odd Fellows Rest en intégralité

- Earthless va y faire 3 sets spéciaux, dont un avec Damo Suzuki et un autre en jam avec des groupes de la scène psyché de San Diego et Kikagaku Moyo.

- Les groupes de San Diego : Harsh Toke, Sacri Monti, Joy et Petyr feont des set spéciaux

- Plusieurs groupes de psyché Japonais feront de même : Kikagaku Moyo, Minami Deutsch et Dhidalah

Et s'ajoute à l'affiche : Zola Jesus, Jarboe ft Father Murphy, Wiegedood, Mutoid Man, Big Brave, Hällas, Yellow Eyes, Planning For Burial, The Ruins Of Beverast, Une Misère, Wreck And Reference, ...

Le festival a lieu à Tilburg (en Hollande), du 19 au 22 avril.