Jeudi 16 novembre 2017 Ur (Heavy / Black Metal - Pologne sortira son premier album, Black Vortex, le 22 décembre chez Arachnophobia Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Black Vortex

02. Black Spark

03. We Are Mortal

04. Shed My Skin

05. The Beckoning Silence

06. The Last Feast

07. Cleansing By Fire

08. The Goddess Of The World

09. Oblivion



