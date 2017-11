Jeudi 16 novembre 2017

Come Back From The Dead (Death Metal old school - Espagne) sortira son ep, Caro Data Vermibus, le 30 novembre chez Transcending Obscurity Records. Il a été masterisé par Henrik Jonsson (Bloodbath, Grave, Unleashed). Pochette (réalisée par Cesar Valladares (Asphyx, Krisiun)), tracklist et deux morceaux à découvrir sur bandcamp.