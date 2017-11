Stone Temple Pilots a annoncé avoir un nouveau chanteur, il se nomme Jeff Gutt et il est connu aux USA comme candidat de X Factor (il a également joué sur scène avec Holywood Vampires).

Le groupe a présenté sa nouvelle recrue via un concert, et par la même a annoncé qu'un nouvel album verrait le jour au printemps 2018. Un titre, "Meadow", a été dévoilé, où l'on peut entendre ce fameux Jeff Gutt.