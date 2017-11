Mercredi 15 novembre 2017

Lucy Piew (Hip-Hop - Toulouse, dans lequel on retrouve Artaud de La Théorie Des Cordes) propose le clip de son titre CPU Station. Par ailleurs le groupe a un projet de financement chez Kiss Kiss Bank Bank qui se termine ce mercredi. Celui-ci servira entre autres choses à leur filer un coup de main pour la sortie de leur premier album Silence Is Deafening. Ne vous privez pas pour plus de son sur leur Soundcloud.