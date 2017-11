Jeudi 23 novembre 2017

Il n'y a pas que les salles de concert : on aime aussi et on soutient l'esprit concert dans les bars et cafés.

Ce n'est un secret pour personne, dans certaines grandes villes il devient difficile pour les bars de rester ouverts et de continuer à offrir du dynamisme et une ambiance café-concert au public. Beaucoup de groupes le regrettent, beaucoup de public aussi...



A travers la France, le festival Bar-Bars (initié par le Collectif Culture Bar Bars qui regroupe environ 500 cafés et bars : site / FB) encourage cet esprit festif, mélomane et culturel.



C'est ce week-end : Renseignez-vous dans vos villes, et sortez pour continuer à faire vivre vos centre-villes !