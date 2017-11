Mardi 14 novembre 2017

Black Altar (Black Metal - Pologne) et Beastcraft (Black Metal - Norvège) sortiront un split commun intitulé Winds Of Decay le 30 novembre chez Odium Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip de Tophet pour Black Altar (avec comme invités James Stewart (Vader), V. Priest (Acherontas), Acerbus (Ondskapt), Soroth Northgrove (Beastcraft) et Nihil (Furia)) se visionne dans la suite.



Black Altar

01. Intro

02. Tophet

03. Winds Ov Decay

04. Pentagram Sacrifice (Beastcraft cover)

05. Outro

06. Tophet (PreEmptive Strike 0.1 – Electro Version)

Beastcraft

07. In the Hour Of The Thorns

08. Deathcraft And Necromancy

09. Blackwinged Messiah

10. Burnt At His Altar

11. Resurrection Through Desecration And Churchfires