Mardi 14 novembre 2017 Apophys (Death Metal technique - Pays-Bas) sortira son second album, Devoratis, le 22 janvier chez Ultimate Massacre Productions. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Retaliate est en écoute par là.



01. Children Of The Stars

02. The Verdict

03. Xiux - The Parasite

04. Matters Unresolved

05. Deadlock

06. Respite (Interlude)

07. What We Will Be

08. Retaliate

09. Occasus