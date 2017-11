Mardi 14 novembre 2017 Scars Of Solitude (Metal mélodique - Finlande) sortira son premier album, Deformation, le 1er décembre chez Inverse Records. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Enemy est en écoute par là.

01. I Remain Here

02. Drown

03. Enemy

04. Live To Regret

05. Fool

06. Emotional Graveyard

07. Dead Love Resurrection

08. The End Of Me



