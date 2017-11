Mardi 14 novembre 2017

Apocalyptica a sorti un clip / titre intitulé The Symphony Of Extremes, le titre a été composé pour le centenaire de la Finlance (c'est donc une commande de Visit Finland). La source de l'inspiration est basé sur un séquençage ADN de personnes vivant le plus au nord de la Finlande, le tout transformé en partition par Apocalyptica, le tout est agrémenté de très belles images du pays.