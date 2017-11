Lundi 13 novembre 2017

Live Report : Metalorgie s'est rendu au Gibus Live le 20 octobre pour aller voir Trapped Under Ice, Rixe, World Eater et Guilt Trip. On en a ramené plein de bons souvenirs et quelques photos. Enfin, pour les photos, c'est plutôt ImmortalizR qu'il faut remercier. Tous ses clichés du concert sont visibles ici.