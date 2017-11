Lundi 13 novembre 2017

Midnight, le seul groupe capable de méler à la perfection Judas Priest, Motorhead et Bathory sortira son troisième album Sweet Death and Ecstasy le 15 décembre, toujours chez Hells Headbangers. Après "Penetratal Ecstasy", voici venu le temps de "Crushed By Demons" de se dévoiler sur leur Bandcamp.