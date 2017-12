Concert du Jour :

- Enter Shikari, Lower than Atlantis et Astroid Boys seront ce soir à l'Elysée Montmartre dans le cadre d'une soirée organisée par Alternative Live. Toutes les infos sont sur l'event FB et les places en vente par là.

- La demi-finale du Angers Likes Metal aura lieu au Chabada en compagnie de Desperhate, Meridian Circle, Flying Wigs et Multiface. Toutes les infos sont sur l'event FB et les places sont en vente ici.