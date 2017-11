Samedi 11 novembre 2017 Drakonis (Black Metal - UK) sortira son prochain ep, The Great Miasma, le 1er décembre chez Hostile Media. Voici la pochette et la tracklist.

01. The Great Miasma

02. Let Us Pray

03. Queen Of Swarms



