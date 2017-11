Inquisitor (Death/ Thrash Metal - Pays-Bas) sortira son prochain album, Stigmata Me, I’m In Misery en janvier chez Hammerheart Records. Voici la pochette et la tracklist. Les morceaux I Am Sick, I Must Die et On A Black Red Blooded Cross sont en écoute dans la suite.



01. Castigate Into Divine Apostle

02. I Am Sick, I Must Die

03. Holy Man's Gallows Pole

04. Dreadful Fate

05. Hammering Rusty Nails

06. Northern Goliath - Death, A Black Rose

07. The Witching Time Of Night

08. On A Black Red Blooded Cross

09. Hate, Misery, Torture&Dismay