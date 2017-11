Dimanche 12 novembre 2017

La programmation de la 4ème édition du festival Magnétique Nord vient de tomber. Le festival d'hiver de l'hyperactif Collectif MU se déroulera en soirée les 14, 15 et 16 décembre à La Station - Gare des Mines, ainsi que la nuit du samedi 16 à l'Aérosol !

Jeudi

Une fois n'est pas coutume, place nette sera faite à la pop et à la noise lofi expérimentale italienne (!!), nous provenant majoritairement du squat Fanfulla de Rome avec les projets Holiday Inn, Maria Violenza et Succhiamo (nouveau groupe de la chanteuse de J.C Satan, premier concert !).

Vendredi

Place aux têtes d'affiches puissantes de la musique électronique industrielle et fracassée Not Waving et Eric Copeland, accompagnées du duo emo goth queer Valeskja Valcav, le froid continuera de se propager...

Samedi (soirée)

Le mal habitera les murs de la Gare des Mines et les excès tant esthétiques que moraux de Trepaneringsritualen, Satan et Extreme Precautions (side project de Paul Régimbeau de Mondkopf) finiront de vous glacer les os ou bouillir votre sang, c'est au choix.

Samedi (nuit)

Mais au final, c'est le bien qui triomphera définitivement du mal sur le dancefloor de l'Aérosol pour une nuit techno tout en force avec Ancient Methods, J-Zbel, DJ Reka et DJ Pute Acier.