Samedi 11 novembre 2017 Iperyt (Indus Black Metal - Pologne, pour les amateurs d'Ad Hominem, Blacklodge, Infernal War) sortira son troisième album, The Patchwork Gehinnom, le 15 décembre chez Pagan Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Phantom Black Dogs

02. From Nowhere To Nowhere

03. What Man Creates

04. With Eyes Wide Shut

05. Devil’s Violent Breed

06. These Walls (Have Seen)

07. Scars Are Still Sexy

08. Primitive Darkness

09. Mindtaker

10. Worms Of The Modern World

11. Checkmate, God!



