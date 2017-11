Concours : Intervals (Prog/Djent Divin - Canada) vient à Nantes au Ferrailleur le Dimanche 26 Novembre pour présenter son futur album "The Way Forward" à paraître début décembre. Ils seront accompagnés de Polyphia et Nick Johnston pour une soirée 100% Virtuosité !

Blue wave production et Metalorgie vous offrent 2 places, il suffit de répondre à cette question.