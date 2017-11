Insanity Alert vient de signer chez Season of Mist. Le label va dans un premier temps rééditer le premier album éponyme des Autrichiens avant de sortir leur troisième album courant 2018. Pour la peine, on vous remet la vidéo de Macaroni Maniac.

Insanity Alert sera en concert ce soir au In Your Face Festival (Treize-Septiers - Complet) et le 11 novembre aux Pavillons Sauvages (Toulouse).