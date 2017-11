Vendredi 10 novembre 2017

Chronique de No Land, projet sur lequel Olivier Mellano s'associe à Brendan Perry (Dead Can Dance) et au bagad de Cesson : "Faire appel à une tradition folklorique locale pour lui donner une résonance universelle n’est en effet pas chose aisée, mais a le mérite de fournir un point de départ concret à partir duquel les possibilités de mutation s’avèrent infinies [...]".