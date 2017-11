Jeudi 09 novembre 2017

Chronique et nouvel Album du Moment : Converge - The Dusk In Us : "Converge c’est un peu comme un reptile légendaire, la créature mue à chaque sortie, renouvelle son épiderme sans modifier son cœur, son ADN. Difficile d’estimer l’espérance de vie de cette...chose, elle peut aussi bien subsister ad vitam æternam, mourir d’ennui ou mettre fin à ses jours d’un instant à l’autre [...]"