Le trio allemand Wedge (Rock Psychédélique) sortira son second opus, Killing Tongue, le 9 février via Heavy Psych Sounds. Voici la pochette et la tracklist.



01. Nuthin'

02. Lucid

03. Tired Eyes

04. Quarter To Dawn

05. High Head Woman

06. Killing Tongue

07. Alibi

08. Who Am I

09. Push Air