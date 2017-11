Mardi 07 novembre 2017

Le premier album de Necrodancer (Hardcore / Noise, avec des (anciens) membres de Verdun, Daggers, Death Mercedes) se nomme Void et sortira début 2018 chez Throatruiner Records et Lost Pilgrims Records. Il a été enregistré et mixé par Amaury Sauvé (Birds In Row, Plebeian Grandstand, Death Engine) et masterisé par Brad Boatright au Audiosiege (Okkultokrati, Nails, Full Of Hell). Voici la pochette.