Mardi 07 novembre 2017 Coronatus (Metal Symphonique - Allemagne) sortira son prochain album, Secrets Of Nature, le 8 décembre chez Massacre Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Howling Wind

02. Mountain Sky

03. The Hunter

04. Sleigh Ride To Asgard

05. Die See

06. The Little People Of Iceland

07. Dance Of The Satyr

08. Tränen Des Himmels

09. Herr Mannelig



