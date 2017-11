Mardi 07 novembre 2017

[Interview] : Il a presque un statut de demi-dieu au Japon, où il a vendu des millions d'albums avec X Japan et a même composé un concerto de piano pour l'Empereur du Japon : nous parlons bien sûr de Yoshiki, batteur et pianiste de renom, que nous avons rencontré pour la sortie de We Are X, documentaire retraçant la carrière atypique de ce groupe culte. [...]