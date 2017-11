Lundi 06 novembre 2017

Hoboken Division (Blues Rock - Nancy, pour les amateurs de Left Lane Cruiser) va prochainement sortir son nouvel album, The Mesmerizing Mix Up Of The Diligent John Henry chez Les Disques de La Face Cachée. Trois titres sont en écoute sur bandcamp. Le groupe prépare une belle tournée qui débute en novembre :

09.11 L'Entonnoir à Besançon

10.11 La Poudrière à Belfort

17.11 Le Poulpe à Reignier

18.11 Les Tilleuls à Annecy

23.11 L'Autre Canal à Nancy

01.12 Le Discobole à Colmar

02.12 Chez Narcisse au Val d'Ajol

09.12 ou 10.12: Festival Petit Bazar à Nancy

15.12 Les Trinitaires à Metz

25.01 Hard Rock Café à Lyon

26.01 Festival Live à Champéry (Suisse)

27.02 Scène Michelet à Nantes

09.03 Le Bada Bing à Nimes

22.03 Le Brin De Zinc à Chambéry