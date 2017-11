Intervals (Metal Progressif - Canada) sortira son prochain album, The Way Forwards, le 1er décembre. Le morceau By Far And Away s'écoute dans la suite. Le groupe sera en tournée ce mois-ci :

18/11 Aarau, Kiff (Suisse)

21/11 Lyon, CCO

24/11 Toulouse, Connexion

25/11 Bordeaux, Iboat

26/11 Nantes, Ferrailleur

27/11 Paris, Backstage By The Mill

28/11 Colmar, Grillen