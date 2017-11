Mardi 07 novembre 2017

Un nouveau clip est en préparation pour W.I.L.D.. Nous étions sur le tournage... et on peut vous dire que ça va rooster ! Retrouvez les photos ici. W.I.L.D. sera à l'affiche du Gohelle Fest, le 16 décembre au Métaphone à Oignies en compagnie d'Hatesphere, Gorod, Phazm, Crisix et Morpain. Toutes les infos sont juste là.

Par Lyrama Photography