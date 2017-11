Dimanche 05 novembre 2017

Elvenking (Power / Folk Metal italien) sort son nouvel album, Secrets Of The Magick Grimoire le 10 novembre chez AFM Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le morceau Invoking The Woodland Spirit se visionne dans la suite.



01. Invoking The Woodland Spirit

02. Draugen’s Maelstrom

03. The One We Shall Follow

04. The Horned Ghost And The Sorcerer

05. A Grain Of Truth

06. The Wolves Will Be Howling Your Name

07. 3 Ways To Magick

08. Straight Inside Your Winter

09. The Voynich Manuscript

10. Summon The Dawn Light

11. At The Court Of The Wild Hunt

12. A Cloak Of Dusk