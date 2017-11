Rumahoy (Pirate Metal - UK) sortira son premier album, The Triumph Of Piracy, le 9 février chez Napalm Records. Voici la pochette et la tracklist.



01. Ahoy!

02. Quest For Heritage

03. Forest Party

04. The Haitian Slam

05. Huffman, The Pirate King

06. Kill The Trolls

07. Netflix And Yarr

08. Pirateship

09. The Triumph Of Piracy