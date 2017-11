Samedi 04 novembre 2017

Chronique - Suite de notre cycle U2, qui nous emmène en 1987 avec The Joshua Tree : "Sur le fond, U2 voit donc grand, très grand. Sur la forme, le groupe opte en revanche pour une certaine simplicité dans la structure des morceaux, laissant la production de Brian Eno et Daniel Lanois emmener le tout dans un univers qui semble aussi infini que les notes de guitare de The Edge [...]".