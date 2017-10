Samedi 28 octobre 2017

Chronique du jour avec Ascending A Mountain Of Heavy Light, le split réunissant The Body et Full Of Hell : "Si en 2010, à l'écoute de All The Waters Of The Earth Turn To Blood, vous vous êtes retrouvés dans les bois, à la tombée de la nuit, la tête enroulée dans un gigantesque chou pomme, à hululer comme Chip King [...]".