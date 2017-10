Samedi 28 octobre 2017

Le clip de Toxic Shock (Crossover Thrash) pour "Great Great Gift" est à voir en intégralité dans la suite. L'album a été enregistré par Flemming Rasmussen (Metallica, Blind Guardian,...) au Danemark, sera disponible chez This Charming Man Records et on retrouve dans cette vidéo quelques guests : Walter Schreifels (Quicksand, Gorilla Biscuits,...), John Joseph (Cro-Mags) et Paul Bearer (Sheer Terror).