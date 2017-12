Samedi 16 décembre 2017

Concerts du Jour :

- C'est la release party officielle de Infidèle(s), le nouvel album de Celeste. Cela se passe au Point Ephémère (Paris) avec Revok et Comity et toutes les infos sont sur l'event FB.

- Du côté de Petit Bain, ce sont Northlane, Erra, Ocean Grove et Invent Animate qui seront présents, dans le cadre d'une soirée organisée par Alternative Live. Toutes les infos sont sur l'event FB.

- Ce soir, c'est le dernier jour du Magnétique Nord 3, La Station - Gare des Mines (29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, 75018 Paris) avec Satan, Extreme Precautions et Trepaneringsritualen. Toutes les infos sont sur l'event FB.

- The Night Flight Orchestra joue ce soir au Nouveau Casino de Paris. Event FB / Billetterie.