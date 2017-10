Vendredi 27 octobre 2017

Interview : La sortie de Mass VI, le nouvel album d'Amenra, est clairement un des événements de l'année en terme de musique lourde, et ceci d'autant plus que c'est une pure réussite. Nous avons discuté en détail de cette nouvelle offrande avec leur vocaliste Colin H. van Eeckhout, et d'un bon nombre d'autres sujets, de Crowbar à la modification corporelle. [...]