Lundi 23 octobre 2017 Almyrkvi (Black Metal Atmsophérique - Islande) sortira son premier album, Umbra, le 24 novembre chez Ván Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Vaporous Flame

02. Forlorn Astral Ruins

03. Severed Pillars Of Life

04. Stellar Wind Of The Dying Star

05. Cimmerian Flame

06. Fading Hearts Of Umbral Nebulas



