Lundi 23 octobre 2017 Acid Witch (Doom Metal - US) sortira son troisième album, Evil Sound Screamers, le 31 octobre chez Evil Sound Screamers. Voici la pochette. Le morceau Mutilation Mansion est en écoute dans la suite.

01. Scare Tape

02. Mr. Beistle

03. I Hate Halloween

04. Cheap Gore

05. Nain Rouge (The Red Dwarf)

06. Enter At Your Own Risk

07. Mutilation Mansion

08. Hardrock Halloween

09. Nightmare In A Damaged Brain

10. An Evil Sound Screaming



