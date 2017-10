Lundi 23 octobre 2017

RIP : C'est avec tristesse que l'équipe de Metalorgie a appris le décès de Martin Eric Ain, le bassiste des légendaires Hellhammer et Celtic Frost, considérés par beaucoup comme des parrains essentiels du metal extrême tels que nous le connaissons aujourd'hui. Martin avait 50 ans et est décédé d'une crise cardiaque le 21 octobre.

Pour rendre hommage autant que possible à Martin, nous vous renvoyons à notre chronique de Monotheist, le dernier album et chef d'oeuvre de Celtic Frost, datant de 2006. La chronique est d'époque comme en atteste le lien Myspace. [...]