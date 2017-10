The 3rd Attempt (Black Metal - Norvège) sortira son second opus, Egocidal Path, le 1er décembre chez Dark Essence Records. Voici la pochette et la tracklist.



01. Blood, Dope And Black N Roll

02. Into The Light

03. Reflections About Knives

04. Egocide

05. I’ll Do It Now

06. The Diciples

07. Black Metal Alchemist

08. The Oath